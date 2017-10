La noche de Ardusso

Noche calurosa en Santa Fe. La gente colmo las calles de la ciudad para ver la competencia nocturna del Súper TC 2000. Facundo Ardusso ganó de punta a punta y desde la vuelta inicial comenzó a construir el triunfo.

Ardusso: "Es muy importante ganar delante de mi gente, en mi provincia, eso me pone más que feliz. Previo a la largada me emocioné, las dos tribunas de la chicana no paraban de cantar, había un ambiente de fiesta"