Olímpico arrasador

Google Plus

Donald Sims intenta lanzar ante el asedio de la defensa bandeña. Foto: Mariano Díaz

En el Vicente Rosales; un Olímpico exquisito con se juego dio una muestra de buen básquet vapuleando a un extraño Atenas, que parece no levantar cabeza en su gira por el interior. Sin Nicolás Romano y Jerome Meyinse, el Griego no pude en ningún momento del encuentro poder intentar emparejar un resultado que se dio desde el primer minuto de juego y el negro que no perdonó se llevo un amplio triunfo.

El comienzo del encuentro, Rodney Green fue bajo el poste lo mejor que tenía Olímpico con él y Justin Williams fueron llevando al local arriba, mientras que en ocasiones aisladas con Donald Sims el elenco cordobés sumaba. Con el juego intenso, pero de pocas llegadas fue recién llegando al final de los minutos que cuando parecía que Atenas intentaba jugar. Aunque dos triples seguidos de Maximiliano Stanic no sólo lo alejaron del resultado sino que desesperanzaron a la visita que no llegó más al aro salvo sobre la chicharra; y el Negro selló todo 31 a 14.

El segundo parte, en cuanto al parcial fue mucho más parejo (21 a 19); pero el resultado no porque Atenas no pudo superar ni acortar distancias. Sin embargo, el que dio el inicio de los minutos fue el local con un parcial 7-2; con 20 puntos de diferencia tuvo que salir Diego Lo Grippo con 6 puntos seguidos para él y ayudado luego por Juan Cruz Oberto; pero el Verde no podía realmente meterse en juego, ya que cuando intentaba Stanic para el Negro imparable volvía a sacar distancia. Y fue recién llegando al final, que lograron ponerse punto a punto poniendo el entretiempo 52 a 33.

La vuelta al partido, fue nuevamente arrasador con un Olímpico parecido al del inicio y un Atenas igual con muy poco juego; un parcial de 31 a 17 arrasador selló casi el encuentro para lo que faltaba. Sin embargo, el inicio de los minutos fue muy parejo con un ida y vuelta de los puntos con un Green bajo el poste sumando puntos, mientras que Lo Grippo y Sims hacían lo suyo para la visita. Pero con los minutos pasando, los cordobeses se fueron quedando y el bandeño logró sacar 30 puntos de diferencia; en el que Oberto para la visita intentó acortar casi sobre el final con bandejas; aún así Ramón Clemente que de a poco fue apareciendo en el cuarto fue culmine para terminar 83 a 50.

La última parte, ya estaba dada 33 puntos de diferencias los separaban a los equipos un Atenas entregado y Olímpico que ya sentía la victoria llevaron el último cuarto con tranquilidad; pero el local siguió sacando provecho de su buen momento con Facundo Giorgi y Green; mientras que aislados volvieron a ser las llegadas del Griego con Mateo Battistino. Fue ya casi llegando al final con Matías Bernardini, para el Negro a puro triple que siguió sumando que ya sobre la chicharra lo ayudo Facundo Vázquez, que finalizó el encuentro 112 a 64.

Síntesis:

Olímpico: Stanic 13, Green 26, Cosolito 8, Clemente 13, Williams 12 (FI); Díaz 13, Giorgi 9, Giménez, Ortíz, Tintorelli 5, Vázquez 4, Bernardini 9.

DT: Hernán Laginestra

Atenas: Cantero 3, Sims 10, Fernández Chávez 11, Lo Grippo 12, Lallana 5 (FI); Oberto 6, Lema 6, Baralle 0, Tucker 6, Batisttino 5.

DT: Nicolás Casalánguida