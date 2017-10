Eficacia destroza idea

Google Plus

Festejo del Primer gol del Taladro | Foto: Cab Oficial

Banfield destrozó deportiva y anímicamente a Central tras un 4-0 demoledor de idea y deja a Montero en la cornisa de su cargo.

En todo momento el equipo de Julio Falcioni demostró que la eficacia es el condimento más rico de este plato que es el fútbol. Cuando el equipo rosarino tenía la posesión, e intentaba más ofensivamente que el Taladro, ya que se agazapaba en los primeros metros para luego retrucar y demostrar potencial en ataque.

Niveles muy altos nuevamente en cada línea con Renato y Sporle abajo, Remedi, Mouche y Cvitanich, equilibrando con ayuda de todos tanto en ataque como defensa.

Darío Cvitanich, en su mejor partido desde su vuelta al club, fue eje fundamental para hacer funcionar la máquina de hacer goles que iba a ser Banfield, siendo autor, asistidor y arranque ofensivo en todos los goles, un 10 para el 20 que llegó a 51 goles en su carrera con la verdiblanca.

¿La posesión? No le interesa a Banfield, no es algo que sume en el juego, terminó el PT con 32% y el partido con 38%, mientras que la eficacia de cara al arco este como hoy, como vs Rafaela en Copa Argentina, Banfield le dice"tomá, agarrá la pelota, que cuando la pierdas, la vas a buscar adentro".

El Taladro suma 9 puntos de 12, volviendo a ganar de visitante (ultima vs Gimnasia 2-1).