Schelotto: "Pese a la expulsión, se supieron parar bien defensivamente"

"Las mejores opciones de gol ya sea 11 contra 10 u 11 contra 11 fueron de nosotros". Foto: Web

Boca Juniors le ganaba por 1-0 a Chacarita, a los 3 minutos, pero a los 16 minutos del inicio le cambia el partido con la expulsión de Edwin Cardona. Eso dejó claro Guillermo Barros Schelotto: "Con el tema de la roja de Cardona se desarmó lo futbolístico. No pudimos tener la pelota, pero nos paramos muy bien defensivamente y aguantamos la ventaja que habíamos conseguido", explicó el técnico de Boca, muy satisfecho por la personalidad que mostraron sus dirigidos.

"La verdad es que me gustó mucho el equipo. La personalidad, lo defensivo... Y que 11 contra 11 fuimos más que Chacarita" declaró el Mellizo, quien contó que desde su ubicación no pudo determinar si Cardona estuvo bien expulsado o no: "Fueron dos amarillas, no sé, puede ser que hayan sido". El DT también fue consciente que el partido le fue cuesta arriba y que solo pudieron volver a tener el control de la pelota tras la expulsión del jugador de Chaca, "Después de la expulsión del jugador de Chacarita volvió a emparejarse el partido", remarcó Guillermo.

Otro tema que se toco fue el cambio de Peruzzi, quien se veía con preocupación por la forma que salió físicamente, pero Schelotto dejó más tranquila a la fanaticada del Xeneize porque solo se trata de una molestia muscular, debido a la exigencia del encuentro; del cual podría estar recuperado para cuando se reanude el campeonato. También el mellizo hizo referencia a la actuacion de Pavón y dijo lo siguiente: "Pavón está madurando, está mostrando cosas que hace un año no las mostraba. Es la edad, la cantidad de partidos, la confianza que le dan los triunfos... Y tiene un potencial enorme y puede crecer un montón teniendo en cuenta la edad y las cualidades que tiene".

De esta manera Guillermo terminó las declaraciones en rueda de prensa: "Me deja tranquilo que el equipo da todo, que sostiene el nivel y que, a pesar de la eliminación vs. Central, cada día que pasa estos jugadores ponen a Boca un poquito más arriba". Y es así como se lo ve ufano al DT del Xeneize después de ganar en condición de local al Funebrero.