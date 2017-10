Mercado Pincha: los que se fueron pero volverán

Google Plus

Rosales y Marchioni, lo más grandes fueron cedidos (Imagen de edición)

Finalizó el mercado de pases y en Estudiantes hubo un gran recambio. Sumado a la venta de varios de sus jugadores y la finalización se muchos contratos, varios juveniles fueron cedidos a préstamo a clubes de Primera División y categorías menores. El Pincha redujo la cantidad de contratos, pese a haber traído 12 jugadores. En total, 21 futbolistas dejaron el club. En Vavel Estudiantes te contamos caso por caso.



Emiliano Ozuna: el volante izquierdo, o mediapunta albirrojo fue nuevamente cedido a préstamo a Temperley, por un año y sin opción de compra. Pese a que debió volver al club en este mercado de pases, ambas dirigencias se pusieron de acuerdo para renovar la cesión del categoría 96



Facundo Bruera: el potente nueve de área categoría 97 fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza por un plazo de un año, sin cargo ni opción de compra. Antes de esto, el jugador firmó su primer contrato con el club, por dos años.



Nahuel Luna: El delantero del Pincha, categoría ´96, con contrato profesional firmado hace tiempo, se encuentra a prueba en Ferro, a la espera de su evaluación. De gustar en aquella institución, se quedará a préstamo.



Gonzalo Ireba: El extremo categoría 97 que venia disputando encuentros en la Cuarta División, fue cedido al club Unión de Santa Fe por un plazo de un año, con opción de compra. Al igual que Bruera, antes de dejar el club, firmó su primer contrato por dos años.



Alvaro Pereira: El lateral izquierdo finalizó su cesión con Cerro Porteño pero al no ser tenido en cuenta en Estudiantes, renovó el vinculo con el conjunto paraguayo. Pese a haber ido con una opción de compra, el elenco de país vecino no optó por hacer uso.



Julián Marchioni: el volante central con varias participaciones en primera, acordó un préstamo con Patronato. Será una cesión por un año, con opción de compra. Antes de partir, el categoría 94 estiró su contrato con Estudiantes.



Mauricio Rosales: Tras haber sido cedido a Atletico Tucumán, donde no encontró rodaje, el Chino regresó al club y fue nuevamente cedido, esta vez a Olimpo de Bahia Blanca. El categoría 92 alargó su vinculo con la institución albirroja y será jugador del Aurinegro por un año.