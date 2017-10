Mariano Andújar: "El empate no está mal"

Google Plus

Mariano Andújar que tuvo un buen partido dialogó con la prensa. Foto: Prensa Estudiantes

Luego del empate ante Colón de Santa Fe, una de las figuras del encuentro que evitó el triunfo Sabalero en varias ocasiones, dialogó con la prensa sobre varios temas, entre ellos tocó el objetivo del equipo, el análisis del duelo frente al conjunto de Eduardo Domínguez y su sensación del rendimiento que tuvo bajo los tres palos.

Siendo de vital importancia en el arco en este partido, Mariano Andújar se refirió a esto: "Entreno para tratar de responder y, cuando el equipo lo necesita, tratar de dar una mano”.

Andújar también analizó desde su punto de vista como fue el partido y que errores cometieron: "Faltó mantener lo que veníamos haciendo durante los primeros minutos del primer tiempo, que habíamos arrancado bien teniendo la pelota. Después nos fuimos diluyendo un poco y en esta cancha siempre es difícil para jugar con el ambiente que hay. Un punto no está mal”.

Para finalizar intento dejar tranquilos a los hinchas Pincharratas mencionando el objetivo propuesto por el equipo: "El objetivo, al recién arrancar el torneo, es ir mejorando, agarrar ritmo de juego y el mecanismo que quiere Gustavo Matosas, para tratar llegar lo más alto posible. Es importante siempre venir a estas canchas y no perder".

Sin mucho preámbulo, el arquero del Pincha hace rato viene manteniendo un buen nivel que le permite a este flojo Estudiantes no perder puntos gracias a las atajadas de Mariano Andújar que no solo se destaca afuera de la cancha, sino que también fuera siendo uno de los referentes de este equipo que la próxima semana tendrá un duro enfrentamiento ante Nacional de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana, recordando que en el partido de ida en Paraguay, cayó derrotado por 1 a 0 y ahora tendrá la complicada pero no imposible misión de dar vuelta el resultado en el estadio Ciudad de La Plata.