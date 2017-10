Derrota y renuncia

Gustavo Matosas. Foto: Página oficial de Estudiantes de la Plata.

Estudiantes de la Plata perdió por un gol frente a Nacional de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana el pasado martes a la noche, con un global de dos tantos contra cero, y quedó afuera de la Copa Sudamericana. El entrenador Gustavo Matosas decidió dejar su cargo en el club ya que su objetivo para este semestre era este certamen.

“Queríamos llegar a la final y me parece que lo correcto era dar un paso al costado”, manifestó el exentrenador en conferencia de prensa tras la derrota frente al elenco paraguayo. Con una postura clara, el director técnico uruguayo explicó que la Sudamericana era el objetivo al que apuntaba para esta mitad de año y sin tener doble competencia, aseguró que no sentía que fuera a ser útil seguir frente al equipo.

“Hablé con Verón ni bien terminó el partido y no conseguimos el objetivo. Queríamos llegar a la final y me parece que lo correcto era dar un paso al costado. El fútbol es resultados”, agregó en la conferencia siendo tajante sobre la situación. Por otra parte, Matosas defendió a sus jugadores y elogió su actitud y entrega en el partido, y aseguró que no tiene nada para reclamarles, pero "el fútbol son los resultados y no se nos dio".

El delantero colombiano Juan Ferney Otero contó que en el vestuario, luego del partido, el entrenador no les dijo nada. Israel Damonte manifestó la mañana siguiente al partido, en la radio FM Cielo, que los jugadores dejaron todo en la cancha y negó que hayan perdido para que se fuera el técnico, como dijeron algunos periodistas las últimas horas.

Gustavo Matosas dirigió tan solo siete partidos al Pincha, de los que ganó tres, perdió la misma cantidad e igualó uno frente a Colón de Santa Fe el viernes pasado. Asumió la dirección técnica el 1 de julio y estuvo al mando del equipo menos de tres meses. Los que suenan para reemplazarlo son Gabriel Heinze, de último paso por Argentinos Juniors, equipo con el que logró el ascenso, Lucas Bernardi y Luis Zubeldía, que viene de fracasar en el Alavés de España al perder los primeros cuatro encuentros y ser echado de la institución.