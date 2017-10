Leandro Benítez: "El plantel está con ganas de revertir la situación"

Leandro Benítez. Foto: Página oficial de Estudiantes de la Plata

Leandro Benítez deberá vestirse de bombero otra vez. Hace tres meses lo hizo luego de la renuncia de Nelson Vivas tras la derrota en Copa Argentina frente a Pacífico y ahora deberá agarrar nuevamente un equipo golpeado por la eliminación de la Copa Sudamericana y la salida de Gustavo Matosas. Sin embargo, el Chino se mostró confiado en la conferencia de prensa que dio después del entrenamiento. "El plantel está con ganas de revertir la situación y estamos trabajando de la mejor manera para el partido del lunes", aseguró el ex volante de Estudiantes.

En el anterior interinato al mando del Pincha, Benítez sacó nueve puntos de nueve y no le convirtieron goles. Belgrano (2-0), Godoy Cruz (2-0) y Quilmes (1-0) fueron los rivales de turno. Todavía no se sabe si la Comisión Directiva irá a buscar otro entrenador o si mantendrá al Chino como técnico oficial de Estudiantes. Es probable que la performance del equipo en los próximos partidos determine el futuro de Leandro Benítez en el banco del conjunto platense. "Hablé con la dirigencia y le dije que estoy a disposición. Soy empleado del club y estoy orgulloso de donde estoy. Pienso en el partido del lunes, más allá no. Dirigir es algo hermoso, pero estoy tranquilo. Trataremos de hacer el partido que nosotros pensamos", sostuvo en referencia al encuentro contra San Lorenzo.

¿Cuál es la idea del entrenador? "Busco tratar de jugar fácil, con un equipo corto, ordenado y compacto", manifestó el técnico. Aunque no confirmó el once inicial y admitió que todavía tiene dudas, todo parece indicar que los titulares del Pincha frente al Ciclón serán: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte; Fernando Zuqui, Israel Damonte, Rodrigo Braña, Sebastián Dubarbier; Gastón Fernández y Mariano Pavone. Se destacan los regresos del Chavo y de la Gata, a quienes el Chino también se refirió: "Para tener confianza, la Gata necesita participación en el campo. Por otra parte, el Chavo pudo entrenar de la mejor manera y el Chapu se recuperó".