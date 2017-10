Bernardi es DT de Estudiantes

El Pincha suma su cuarto técnico en este año | Foto: Mendoza Post

Este lunes al mediodia se confirmó que Lucas Bernardi será el nuevo director técnico de Estudiantes de La Plata, en medio de una busqueda que incluyó muchos nombres. Tras la mala elección de Gustavo Matosas, los dirigentes del Pincha se movieron rápido para abrochar a otro entrenador, que poco tiene que ver con el perfil de Matosas y de la institución.



Pese a que en un momento sonaron los nombres de Gugnali, Camino, Heinze y Leandro Benitez, finalmente el ex DT de Godoy Cruz, Arsenal y Newell's, Bernardi, desembarcará en el Country Club de City Bell este miercoles a partir de las 15:30 horas, cuando se presente a su primer entrenamiento. Posteriormente hablará con la prensa a partir de las 18 horas. El ex volante central de Mónaco firmará contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2018, y estará en el banco de suplentes el próximo sábado cuando el conjunto pincharrata enfrente a Temperley, en condición de visitante.



En su corta carrera como técnico, Bernardi dirigió 46 partidos, habiendo ganado 18, empatado 11 y perdido 17. En su paso por Newell's, dirigió 18 partidos (5 PG, 5 PE, 8PP) consiguiendo 37% de efectividad; en Godoy Cruz dirigió 23 encuentros (12 PG, 4 PE, 7 PP) llegando al 55% de efectividad; y finalmente en Arsenal de Sarandí, dirigió 5 partidos (1 PG, 2 PE, 2 PP) finalizando con 22% de efectividad.



Pese a que la semana anterior los dirigentes de Estudiantes habian declarado que el Chino Benitez dirigiría algunas fechas, debido a que no querian apurarse en la elección del DT (como con Matosas), horas después de que Benitez dirijiera y perdiera ante San Lorenzo, se confirmó a Bernardi como técnico. Pese a no ser del gusto de la gente, el nuevo técnico contará con el apoyo de los dirigentes que creen que el riñon bielsista es el indicado para este Estudiantes.