Uno por Uno: Alemán fue la llave del triunfo

Google Plus

Rinaudo abraza a Aleman, que le dió la victoria a Gimnasia. Foto: Web Gimnasia

El Lobo sumó su primera victoria en la SuperLiga tras vencer a Olimpo en el Roberto Carminatti por 1 a 0. El gol de Gimnasia fue señalado por Brahian Aleman de manera olímpica. A continuación, los puntajes de los futbolistas Triperos.

Alexis Martín Arias (7): Las veces que fue llamado a intervenir, respondió como suele hacerlo. En el primer tiempo sacó un balón a quemarropa. Ya en la etapa final, fue una muralla para el elenco bahiense.

Facundo Oreja (6): La falta de altura le jugó una mala pasada en la lucha aérea para desempeñarse como stopper. Luego, en el mano a mano estuvo seguro como así también a la hora de salir jugando. Terminó el encuentro con un fuerte dolor en la rodilla.

Fabián Rinaudo (6): Esta vez de líbero cumplió una muy buena labor. Se acopló bien con sus compañeros de zaga y cubrió bien los espacios. Entregó el corazón como suele hacerlo.

Omar Alderete (5): De arriba, es impasable. Pero cuando debe salir jugando se complica por demás. Tuvo buenas y malas durante toda la tarde.

Agustín Bolivar (6): Un error de traslado al principio del partido casi le costó caro a Gimnasia, ya que estaba todo el equipo saliendo. Con el correr de los minutos fue acomodándose a la mitad de la cancha, con buen pase y quites interesantes. Sobre el final tuvo una corrida incesante, quedó mano a mano con Adrián Gabbarini pero no fue preciso al asistir a Franco Niell.

Ezequiel Bonifacio (5): Ganas, esfuerzo y no mucho más. La voluntad de siempre aunque no le alcanzó para destacarse. No estuvo preciso cuando desbordó y mandó los centros.

Lorenzo Faravelli (6): Arrancó enchufado, hasta casi abre el marcador al inicio del encuentro pero su disparo fue controlado por Gabbarini. Fue claro a la hora de jugar y buscó asociarse con Aleman. Lindo cabezazo que le sacó el arquero local y un cierre vital cuando se moría el partido.

Brahian Aleman (8): Talento en su máxima expresión. No arrancó muy claro con el balón en los pies pero fue creciendo a medida que transcurría el partido. Golazo olímpico para abrir el encuentro y después, fue la manija del equipo. La gran figura de la tarde.

Lucas Licht (4,5): Mejor en ofensiva que en la defensa. Aporta buena salida desde el fondo pero debe mejorar el retroceso, ya que muchas veces pierde en velocidad.

Nicolás Dibble (7): Inquieto, movedizo y enchufado. El uruguayo fue desequilibrante durante los 70 minutos que estuvo en la cancha. Ganó por derecha, izquierda y el centro. La única mancha es que pecó de egoista en varias situaciones de gol, en donde apeló a la maniobra individual cuando la jugada pedía asistir a un compañero mejor ubicado.

Nicolás Ibañez (5): Al principio, se perdió tres chances de gol. Metió varias diagonales que no pudieron ser descifradas por los zagueros de Olimpo. Luego, su rendimiento fue decayendo hasta ser sustituido.

Ingresaron:

Nicolás Mazzola (4): Entró por Ibañez para aprovechar los espacios que dejaba Olimpo en el complemento. La chance más clara la tuvo cuando le quedó el balón de frente al arco pero dudó, hizo una de más y perdió el esférico. No aprovechó su oportunidad.

Franco Niell (5): Le dió frescura al ataque Tripero y no mucho más.

Manuel Guanini (-): Pocos minutos para ser calificado.