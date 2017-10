Uno por uno: De la mano de los uruguayos

Google Plus

Los once iniciales en el quince de abril. Foto: Web

El Tomba clasificó a octavos de final luego de superar en el último minuto a La Lepra, luego de jugar por más de media hora en el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión infantil de Sebastián Olivares. En la noche santafecina fue una destacada actuación de los charrúa del Expreso además de Mauricio Larriera, la figura del encuentro fue Leonardo Burián;mientras en el podio se suman Felipe Rodriguez y Santiago García, ambos autores de los goles de un triunfo clave.

A continuación el desempeño jugador por jugador del conjunto de Larriera:

12) Leonardo Burián(9): Un excelente noche del portero antes del error con Leonel Galeano, se lo mostró seguro durante toda la noche, le tapó un cabezazo bajo a Mauro Guevgeozián para impedirle la apertura del marcador. Luego un remate de media distancia a Jose San Román y en el complementó la única clara de los rosarinos fue un cabezazo de Nehuen Paz, el ex arquero de Nacional le ahogó el grito de gol.

29) Luciano Abecasis(5): No pudo proyectarse nunca al ataque, salvó un par de trepadas cuando encontraba el hueco; pero se lo encontraba concentrado en su sector para marcar el ataque izquierdo de Newells.

14)Sebastián Olivares(3): Una mala noche para el "Cebolla" se lo mostró lento en la marca y inseguro en toda la noche. Para completar lo expulsaron de manera infantil, luego de meterle un codazo a Guevgeozián.

2)Leonel Galeano(4): El capitán del Tomba se lo mostró lento en la marca, un error suyo compartido con Burián abrió el marcador Newells por no entender el mensaje de su compañero.

21)Fabrizio Angileri(5): El "Turquito" tuvo una noche complicado debido a que los adversarios atacaban por su sector,cuando encontraba el hueco se proyectaba con criterio al ataque.

7)Juan Fernando Garro(6): Buen partido del "Juanfi" trepo mucho por la banda derecha y complicada a veces por su individualidad. Terminó cansado el compromiso y se fue reemplazado.

19) Fabian Henríquez(6): Se lo mostró seguro en la marca, a veces le costaba el retroceso a darle una mano a la defensa y no podía hacer pie.

10)Gastón Giménez(6): Buen desempeño del ex Atlético Tucumán, entre otros; cuando el equipo no encontraba juego se puso a sus compañeros en el hombre para hacerlo jugar. Se entendió bien con Felipe Rodríguez

22)Felipe Rodríguez(8): Aceptable labor del ex Liga de Quito, jugó un gran partido y complicó a la defensa rojinegra con su velocidad. Anotó su primer gol con la camiseta de Godoy Cruz, luego de un preciso pase de Javier Correa a "Felucho" donde definió como un cuatro.

9)Javier Correa(6): Buen partido del cordobés, asistió bien en el primer gol a Rodríguez y luego se aguantó la carga de los defensores rivales para liberar marca. Pagó los platos rotos por la expulsión de Olivares, se fue sustituido.

18)Santiago García(7): El "Morro" no tenía un buen encuentro porque no encontraba los caminos, pero los goleadores de raza son así no tocan ninguna pero cuando te descuidas la tenes que ir a buscar adentro de la portería. Y fue así recibió un buen pase de Ángel González y se lo encontraba solo donde definió por abajo de Luciano Pocrnjic para evitar los penales y clasificación a octavos.

Ingresaron:

6)Tomás Cardona(6): Ordenó toda la defensa el ex zaguero de San Lorenzo, se lo mostró firme en la marca y seguro a la hora de salir jugando. Buena presentación con la camiseta de Godoy Cruz.

26)Agustín Verdugo(5): Entró para cerrarle los espacios a Newells pero no tuvo mucha participación en el cotejo.

8)Ángel González(6): Entró para explotar en velocidad 4G y encaró bien la contra para liquidar el partido, debido a su gran asistencia a García para poder las cosas dos a uno.

Apostillas:

La primera vez de Cardona.

La flamante incorporación Tomás Cardona tuvo sus primeros minutos de juego, se lo notó seguro y firme en la marca. En Cardona, Larriera tiene un nuevo recambio en la defensa.

Árbitro confirmado contra Talleres

La AFA confirmó a Dario Herrera, quien será el encargo de impartir justicia el domingo en el Malvinas Argentinas desde las 14.10 frente al conjunto de Frank Kudelka.

Primer gol para "Felucho"

La nueva cara Felipe Rodríguez, convirtió su primer gol con la camiseta del Tomba luego de disputar los dos partidos anteriores ante Gremio por la Copa Libertadores y Atlético Tucumán respectivamente.

Banfield el rival en Octavos

El "Taladro" será el próximo cotejo por la Copa Argentina, con escenario y fecha a Confirmar, los dirigidos por Julio César Falcioni dejaron en el camino a Atlético Rafaela luego de vencerlo por cuatro a dos. La edición pasada el Expreso lo eliminó a Banfield en 16avos, fue por uno a cero con gol de Facundo Silva a los 41 minutos del segundo tiempo.

Buen marco de público

Apróximadamente unos mil hinchas de Godoy Cruz se dijeron presentes en la noche santafecina y se lo hicieron sentir ante la parcialidad de Newells. Festejaron la clasificación a octavos y se lo vinieron contento a Mendoza.

El Morro García volvió a convertirle a La Lepra rosarina

El delantero Santiago García fue el autor de gol del triunfo de Godoy Cruz, pero le volvió anotar una conquista la última fue cuando el Tomba lo derrotó por dos a cero en Rosario.