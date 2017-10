Para empezar a torcer su rumbo

Google Plus

Una postal del entrenamiento previo al partido. Foto: Club Godoy Cruz

El Tomba buscará quedarse con los tres puntos cuando será local ante la escuadra de Frank Kudelka. La idea principal es debutar con el pie derecho en la Superliga luego de la derrota en la primera jornada y en la semana triunfó ante Newell`s por Copa Argentina.

Para este cotejo Mauricio Larriera tendrá una variante obligada: suspensión Fabrizio Angileri fue expulsado en la primera fecha ante Atlético Tucumán, en su lugar será ocupado por Facundo Cobos por el sector izquierdo de la línea defensiva. Pero en el entrenamiento semanal no dio indicio de un posible once, en la semana Sebastián Olivares tuvo una molestia en el aductor; por eso el DT uruguayo esperará a último momento la evolución del zaguero central Olivares en caso de no llegar en condiciones ingresará Diego Viera respectivamente. El central guaraní jugó para el elenco titular en el entrenamiento del día jueves formando dupla en la cueva junto con el capitán Leonel Galeano.

Así está el panorama para el Expreso con una modificación obligada y una incógnita para la presentación ante su gente por el torneo doméstico. El once posible para saltar al Malvinas Argentinas el día domingo sería: Burián; Abecasis; Olivares o Viera; Galeano; Cobos; Garro; Henríquez; Giménez; Rodriguez; Correa y García, el dibujo táctico sería el tradicional 4-4-2 con vocación ofensiva.

En la vereda de frente se encuentra el "Matador" cordobés, en la primera jornada vapuleó a Lanús por cinco a dos. El DT Frank Kudelka, no confirmó el equipo inicial y esperará a último momento, debido a que tiene dos dudas una pasa por quien ocupará el arco dos candidatos pelan por el puesto Mauricio Caranta o Guido Herrera; y otra es en la mitad de la cancha Gabriel Ramírez o Emanuel Reynoso.

La escuadra para saltar al Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con parcialidad del conjunto cordobés sería: Caranta o Herrera;L. Godoy; Komar; Gandolfi; Olaza; G. Ramírez o Reynoso; F. Godoy; J. Ramírez; Palacios; Arias y Menéndez, el número telefónico será 4-3-3 con vocación ofensiva.

Está todo dicho, Godoy Cruz intentará torcer su destino en el torneo doméstico; mientras Talleres buscará seguir dulce y quedarse con su segundo triunfo al hilo.

Síntesis

Godoy Cruz: Leonardo Burián;Luciano Abecasis;Sebastián Olivares o Diego Viera;Leonel Galeano;Facundo Cobos;Juan Fernando Garro;Fabian Henríquez;Gastón Giménez;Felipe Rodriguez;Javier Correa y Santiago García.

DT: Mauricio Larriera

Talleres:Mauricio Caranta o Guido Herrera;Leonardo Godoy; Juan Cruz Komar;Javier Gandolfi; Lucas Olaza; Gabriel Ramírez o Emanuel Reynoso; Fernando Godoy; Juan Ramírez; Sebastián Palacios; Junior Arias y Jonathan Menéndez.

DT: Frank Kudelka

Hora: 14.05

TV: TNT(603-1603)

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza