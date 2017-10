Con tres cambios, Larriera buscará la hazaña

Google Plus

Larriera se lo mostró confiado en la previa al encuentro.

Tiene una parada complicada el Tomba por la tercera fecha de la Superliga, nada menos tiene que viajar para medirse ante el Xeneize en La Bombonera. El ánimo está por las nubes debido a que la semana pasada, consiguió dos triunfos importantes y el equipo viene en levantada al igual que el rendimiento está yendo de menor a mayor.

Pero ahora tiene un partido difícil en condición de visitante, en las horas previas Mauricio Larriera se lo mostró ilusionado y dejando en claro como plantear esta clase de compromiso, para el encuentro de este domingo Larriera no podrá contar con Andy Henríquez por suspensión en su lugar ingresará Juan Andrada; ni Felipe Rodriguez, así que por el volante uruguayo ingresará Ángel González con un traumatismo en la rodilla derecha y trabajó diferenciado durante toda la semana, pero no se subió al avión hacia Capital Federal con el resto de sus compañeros. Pero en el once contará con un regreso es el sector izquierdo de la defensa, el polifuncional Fabrizio Angileri vuelve luego de purgar la suspensión la fecha pasada ante Talleres y dirá presente en La Bombonera, quién dejará su posición es Facundo Cobos, de buena actuación el pasado domingo.

En la semana hubo dos buenas noticias para el Expreso, el mediocampista Pol Fernández se recuperó de una tendinitis en su rodilla derecha y Victorio Ramis, el delantero afectado a una sobrecarga muscular ambos recuperados de sus dolencias viajaron con el resto de sus compañeros. Así esta el panorama en Godoy Cruz el once en perfilarse para saltar el día domingo sería: Burián; Abecasis, Viera, Galeano, Angileri; González, Andrada, Giménez, Garro; Correa y García, el dibujo táctico sería el tradicional 4-4-2 con vocación ofensiva.

El rival del turno es el actual campeón del fútbol doméstico nada menos la escuadra dirigida por Guillermo Barros Schelotto, el día miércoles venció por la mínima diferencia a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la Copa Argentina, en Mendoza se disputó ese partido para seguir en una certamen federal. Para el cotejo del domingo Barros Schelotto, con respecto al once en vencer a Guillermo Brown ingresarán Agustín Rossi, Leonardo Jara, Frank Fabra, Fernando Gago, Edwin Cardona por Guillermo Sara; Gino Peruzzi; Fernando Evangelista; Nahitán Nández y Junior Benítez dejarán el equipo inicial.

En el torneo local Boca suma seis puntos, debido a dos triunfos ante Olimpo por la primera jornada y Lanús en la segunda fecha. El once para recibir al conjunto mendocino sería: Rossi;Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Gago, Barrios, Pérez; Pavón, Benedetto y Cardona, el número telefónico será 4-3-3 con vocación ofensiva.

Godoy Cruz buscará dar el batacazo ante un gran rival, para seguir por la senda de la victoria y intentarán traerse algún punto para Mendoza para acomodarse en el torneo local.

Síntesis

Boca Juniors: Agustín Rossi;Leonardo Jara;Paolo Goltz;Lisandro Magallán;Frank Fabra;Fernando Gago;Wilmar Barrios;Pablo Pérez;Cristián Pavón;Dario Benedetto y Edwin Cardona.

DT: Guillermo Barros Schelotto

Godoy Cruz: Leonardo Burián;Luciano Abecasis;Diego Viera;Leonel Galeano;Fabrizio Angileri;Ángel González;Juan Andrada;Gastón Giménez;Juan Fernando Garro;Javier Correa y Santiago García.

DT: Mauricio Larriera

Hora: 18.05

Árbitro: Germán Delfino

TV: TNT(603-1603)

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Apostillas.

Completan la delegación

Además del once, quienes se subieron al avión fueron: Roberto Ramírez;Tomás Cardona;Christian Báez;Facundo Cobos;Luciano Pizarro;Agustín Verdugo;Pol Fernández y Victorio Ramis. Uno quedará afuera del banco de suplentes.

Agenda complicada

Luego de visita a Boca, el Tomba recibirá a Independiente el sábado 23 de septiembre a las 20.05 en el Malvinas Argentinas por la cuarta fecha de la Superliga;posterior a eso viajará a Rosario para medirse ante Newells el lunes 2 de octubre a las 21.05 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Falta confirmación oficial

El encuentro por Copa Argentina será con Banfield, pensando en un lugar en los cuartos de final del certamen. Uno de los escenarios posibles será Alta Córdoba, precisamente estadio de Instituto; resta esperar el OK y la fecha para el cotejo.