Entrevista. Fabrizio Palma: “Mostramos ser un equipo con carácter y no nos tembló para nada jugarle de igual a igual a Boca”

El ex Dálmine fue titular ante Boca Juniors por Copa Argentina | Foto:Vavel

El rosarino formado en las inferiores de Central, hoy nuevo refuerzo de La Banda, en dialogo con VAVEL ARGENTINA, analizó la derrota por Copa Argentina ante Boca Juniors.

P- ¿Cuáles fueron tus sensaciones en lo personal, lo que significó el partido ante este rival?

R- Fue algo muy importante para mí. El partido más importante de mi corta carrera. Lo tomé con mucha responsabilidad. Traté de disfrutarlo porque un partido así no se da todos los días.

P- ¿Sentiste en algún momento que los nervios podrían jugarte en contra, siendo como decís un partido ante un rival que no se da todos los días?

R- No. La verdad que no. Lo tomé muy tranquilo. Sabíamos que era difícil de entrada por ser Boca. Pero nosotros nos preparamos bien en la pretemporada para poder estar a la altura y el equipo la verdad lo demostró.

P- El grupo es muy nuevo a lo que se había visto el torneo pasado, en nombres. ¿En lo grupal como lo viste, y crees justo el resultado?

R- Lo del equipo fue muy bueno en líneas generales. Boca manejó la pelota pero siempre nos encontró bien parados. A pesar de replegarnos atrás estuvimos muy ordenados. Cometimos un error en la salida que nos costo el penal y bueno, solo por ese error ellos sacaron ventaja.

P-En la previa se daba un partido muy "fácil" según las estadísticas para Boca, con el partido ya resuelto. Sacando resultados, ¿El juego que plantearon y el partido que le presentaron a Boca, fue una demostración que no son un rival fácil?

R- Si. Hicimos un buen planteo. Lo trabajamos mucho. Era estar ordenados, muy concentrados y cuando teníamos algunas nuestras aprovecharlas y salir rápido. Pero en si mostramos ser un equipo con carácter y no nos tembló para nada jugarle de igual a igual a Boca.

P- ¿Hubo felicitaciones o reproches una vez terminado el partido?

R- Felicitaciones. Aún quedó ese sabor amargo de no aprovechar alguna jugadita clara sobre el final. Pero el equipo pudo mirarse a los ojos y saber que se dejó todo ante el último campeón del fútbol argentino. Nos fuimos con la frente en alto.

P- Ya cerrando sobre el partido. ¿Cómo fue tu salida de Villa Dálmine? ¿Qué te convenció estar hoy en Brown de Madryn?

R- En Dálmine se me terminó el contrato. Me habían llamado que querían que siga pero no llegamos a un acuerdo, entonces apareció la oportunidad de Brown de Madryn que se interesó en mi. La llamada del técnico tuvo mucho que ver en mi decisión en venir a jugar acá. Creo que hice lo correcto!.

P- Fuiste uno de los pocos jugadores que se fue aplaudido del Violeta ¿Te fue fácil salir y adaptarte al nuevo equipo?

R- La verdad que me sentí muy bien en Dálmine. Me abrió las puertas cuando yo no tenia lugar en Central. Siempre voy a estar agradecido, y a la gente de Campana también. Se portaron muy bien conmigo desde el primer día que llegue a la ciudad. Es más, dejé amigos en esa ciudad, así que ojalá en algún momento pueda volver.

El grupo acá me trato bárbaro desde que llegué. Ellos llegaron en la misma situación que yo. Todos de diferentes equipos porque acá se armo un plantel completamente nuevo así que se hizo mas fácil el día a día. Nos estamos conociendo pero se está armando un lindo grupo.

P- Para ir cerrando con las preguntas ¿Tus expectativas en lo que viene para este torneo y el deseo de acá en más en este nuevo club?

R- Llegué con las mejores expectativas de poder jugar, de seguir sumando minutos. De pelear el torneo, de estar ahí arriba. Sabemos que la vara está muy alta por como terminó Brown el torneo anterior que casi asciende a Primera. Haremos lo posible para poder entrar al reducido y luchar por un lugar para ascender.