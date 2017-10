Gimnasia vs Huracán en vivo y en directo online por Superliga Argentina

Google Plus

¡Nos despedimos! Agradecemos a todos por seguir el minuto a minuto de Gimnasia - Huracán por la tercer fecha de la Superliga

¡FINAL DEL PARTIDO! Huracan ganó 3-1 ante Gimnasia con goles de Abila y Pusetto (x2). Descontó Colazo para el local

49' ST debil remate de Ibañez a las manos de Diaz

49' ST Ultimo minuto. Desilusión en Gimnasia

47' ST ¡Gol de Huracan! Tras un mal centro de Gamarra, Pusetto tomó la pelota y remató desde la medialuna del area. 3-1 para el Globo

47' ST Huracan se mete en su campo

46' ST Atajadón de Marcos Diaz sobre la linea

Se juegan 5 minutos más

44' ST Se perdió el tercero Huracan. Abila mano a mano con Arias no pudo definir

42' ST Gimnasia saltea lineas para atacar

40' ST Ultimos cinco minutos. Atienden a Diaz que está caido. El Lobo pone otro delantero, a la cancha Mazzola por Bonifacio

39' ST ¡Tuvo el empate Ibañez! Tras un pase filtrado, falló Nervo y la pelota le quedó a Ibañez, que no pudo definir de la mejor manera

37' Gran atajada de Diaz tras el corner

37' ST Gran remate de Ramirez de media distancia. Despeja el arquero

37' ST Gimnasia controla la pelota en el mediocampo. Licht es la carta del ataque tripero

35' ST Amarilla a Licht por protestar

34' ST amarilla para Mendoza por una fea falta ante Rinaudo

32' ST poca seguridad los centrales de Huracan que se complican y crean peligro a favor del Lobo

31' Cambio en Huracan, ingresa Romero Gamarra por Solis

31' ¡Cerca Niell! Centro de Ibañez que cabeceo mal Niell

30' Gimnasia busca por las bandas. Huracan depende mucho de Abila, que no está al 100%

28' ST cambio en Gimnasia, ingresa Niell por Dibble

26' ST centro que nadie conectó. Mano de Mendoza y sale el Lobo

26' ST peligroso tiro libre a favor de Huracan desde el borde izquierdo del area rival

24' ST remató Alderete desde tres cuartos de cancha, pasó muy lejos

23' Cambio en el Globo, ingresa Compagnucci por Toranzo

21' ST ¡Tuvo el empate Ibañez! Tras un centro por abajo Ibañez remató al primer palo desde adentro del area chica

20' El Lobo circula el balón y gana terreno

18' ST cambio en Gimnasia. Ramirez ingresa por Colazo

17' ¡Gol de Gimnasia! Tras un centro, Colazo empujó la pelota dentro del arco. 2-1 gana Huracán

16' Tiro libre peligroso para el local

15' Se traba el partido en el mediocampo. Gimnasia comienza a desesperarse

Con un gran contragolpe Huracan se impone por 2-0 en el bosque

12' ¡Gol de Huracán! Pusetto la empujó tras una corrida de Abila y un centro atras

10' amarilla para Rinaudo por cortar un contragolpe de Mendoza

10' Al Lobo le cuesta penetrar la defensa rival

¡Casi el empate! Faravelli remató desde el borde del area. El disparo pasó cerca

7' Gimnasia toma la iniciativa en los primeros minutos de la segunda etapa

6' Primer cambio en la visita. Ingresa el ex Estudiantes Diego Mendoza en lugar de Coniglio

3' ST amarilla para Abila. Gran asistencia de Pusetto, Abila entró al area y Arias lo derribó. Amarilla por simular

¡comenzó la segunda etapa! Huracan gana 1-0 con gol de Abila

¡Arranca el partido en el bosque platense! El lobo y Huracan ya están en el campo de juego

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Gimnasia de La Plata vs Huracán por la 3º fecha del Torneo de la Superliga. ¡Comenzamos la transmisión a las 19:00!

Gustavo Alfaro tampoco confirmó su once inicial. Sin embargo, Mauro Bogado no podrá estar por una contractura y Romero Gamarra no iría de entrada tras una semana complicada por motivos personales. Los titulares del Globo serían: Díaz; Chimino, Salcedo, Nervo, Villaba; Pussetto, Toranzo, Callelo, Solís; Ábila y Coniglio.

Mariano Soso no dio demasiados indicios sobre el once que pondrá en cancha para recibir a Huracán. El probable equipo inicial será confirmado minutos antes del partido, pero irían de entrada: Arias; Guanini, Rinaudo, Alderete; Bonifacio, Faravelli, Colazo, Litch; Aleman; Dibble e Ibánez.

Gimnasia vs Huracán en vivo

Silvio Trucco será el encargado de impartir justicia en el partido entre el Tripero y el Quemero.

La cancha del Lobo tiene capacidad para 22 mil espectadores. La curiosidad es que pasaron más de 30 años de la última vez que Huracán triunfó en el Bosque: por la 28va fecha del campeonato 1985/86, el Globo se impuso por 2 a 1 con goles de Herrero e Iglesias (Pedrazzi descontó para el local).

El partido se jugará en el Juan Carmelo Zerillo.

En la visita, el jugador a seguir es Ramón Ábila. Wanchope es el principal arma ofensiva del Globo: cuando él está en cancha, el gol está latente.

Será interesante ver cómo la línea de tres defensores que plantea el local se las arregla para tomar a las dos referencias de área con las que juega Huracán.

Nicolás Ibañez es el jugador a seguir del equipo local. Justamente Gustavo Alfaro, hoy técnico del Globo, lo vio jugar en un amistoso contra Comunicaciones y se lo llevó al Lobo.

A pesar de no ser un dotado físicamente, Íbañez es duro en el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo más peligroso de su juego son las constantes diagonales que traza en sus desplazamientos: Mariano Soso sabrá cómo sacarle provecho a estos movimientos.

El segundo duelo más reciente ocurrió en la cuarta fecha del campeonato del 2015. En el Tomás Adolfo Ducó, Antonio Medina puso en ventaja a la visita, pero Lucas Campana igualó las acciones el día de su debut en Primera.

La última vez que chocaron fue en la fecha 7 del pasado campeonato. Los locales se quedaron con la victoria tras un polémico penal que Lucas Licht cambió por gol.

El Lobo y el Globo se enfrentaron 127 por torneos de Primera División. Los platenses se quedaron con la victoria en 48 oportunidades y cayeron derrotados en 43. Los 36 partidos restantes culminaron en igualdad.

Por su parte, Huracán sólo logró marcar en dos oportunidades. Pussetto y Ábila fueron los que supieron anotarse en el marcador. Mientras que recibió 3 tantos.

Gimnasia tiene 4 goles a favor en lo poco que va de torneo, pero como contrapartida recibió 5 tantos. Su goleador es Nicolás Ibañez (2).

En su debut en esta Superliga, el Globo cayó ante Independiente por 3 a 1 en el Libertadores de América. Producto de estos resultados, acumula tres puntos en la tabla de posiciones.

Huracán visitará a Gimnasia tras conseguir una buena victoria como local frente a Newell's Old Boys. El gol de Ignacio Pussetto alcanzó para quedarse con los primeros tres puntos de la temporada.

En el debut, los dirigidos por Mariano Soso igualaron 4 a 4 ante Defensa y Justicia en un partidazo. Por la segunda fecha, cayeron ante Unión en Santa Fe por 1 a 0.

Gimnasia de La Plata llega al encuentro ante el Globo luego de un arranque poco prometedor: sumó un punto de seis. Sin embargo, será el primer partido de Superliga que reciba el Juan Carmelo Zerillo.