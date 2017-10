Tres puntos vitales

Google Plus

Quiere seguir de racha. Foto:(Olé)

La jornada del sábado será abierta por Huracán, el Globo llega a este encuentro de una buena producción ante Gimnasia de La Plata, hacía más de 35 años que no podía ganar en esa cancha, sin embargo, el conjunto de Gustavo Alfaro se despachó con un contundente 3 a 1. Asimismo, el Tatengue llega a este partido invicto en este campeonato, la última fecha ganó de visitante, también con el mismo resultado a Defensa y Justicia.

La única duda que tiene Gustavo Alfaro para este partido es en la delantera, el jugador Fernando Coniglio sufrió una sobrecarga muscular y lo van a esperar hasta último momento para ver como evoluciona; en la semana el entrenador afirmó que “equipo que gana no se toca”; también volverá al once inicial Alejandro Kaku Romero Gamarra, quien el encuentro anterior no salió de titular por el caso que todos ya conocemos, también saldría desde el arranque Nazareno Solís, que tuvo un gran encuentro ante el conjunto platense, si es que decide dejar fuera del equipo a Coniglio.

Por el lado del conjunto santafesino, como nombramos anteriormente, sigue invicto en esta Superliga, con dos victorias y un empate, de esa manera llega al Ducó, que el campo de juego sigue recuperándose. El conjunto de Madelón logró una gran solidez defensiva, por eso no realizará ninguna modificación respecto al equipo que derrotó al Halcón.

Posibles formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Martín Nervo, Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Adrián Calello, Patricio Toranzo, Alejandro Romero Gamarra; Fernando Coniglio o Nazareno Solís y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro

Unión: Nereo Fernández; Emmanuel Brítez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Botinelli, Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 14:05.

TV: Fox Sports 2/ Premium