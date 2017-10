Olimpo - Gimnasia (LP): Los 2 son Gimnasia y Esgrima

Google Plus

Correr y meter... ¿Para qué? Ganar‼.. esa es la cuestión ¿no? (Foto: Télam)

1 punto de 9 posibles, así se resume todo, Gimnasia y Esgrima tuvo un arranque prometedor con aquél 4-4 ante Defensa y Justicia , Olimpo tuvo un arranque desastrozo ante Boca 0-3, pero llegan iguales en "punto" con la obligación de ganar para no "entrar en barrena", si bien queda mucho torneo, la etapa inicial se acaba, y cuanto más se avanza en la dirección incorrecta, más cuesta revertir los ánimos y los rendimientos, no hay más... sólo una cosa... legalmente no pueden triunfar ambos.

El Lobo estuvo con hinchas bahienses que lo fueron a recibir.

Fabián Rinaudo: “Estamos con ganas de alcanzar la victoria que venimos persiguiendo y si no llega hoy, será mañana o pasado. Mariano es uno de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera. Necesitamos tiempo, espacio para poder desarrollar todo lo que estamos trabajando". Mariano Soso, hará 2 cambios respecto a la derrota 3-1 ante Huracán, uno se venía probando en la semana, el ingreso de Agustín Bolívar a la mitad del campo en lugar de Nicolás Colazo. El otro terminó de decidirlo en la última práctica en la cancha N° 2 de Estancia Chica, jugaría Facundo Oreja sobre el sector derecho de la defensa (que seguirá siendo de tres) en lugar de Manuel Guanini. Fue algo sorpresivo ya que Soso sólo había utilizado a Oreja como suplente, pero ante la necesidad de darle más seguridad al fondo, el entrenador se inclinó por la experiencia del marcador de punta. También se nota un cambio de sistema de juego, dejando de lado al 4-3-3 del lunes y retornando al 3-1-4-2. De esta manera, Fito Rinaudo regresaría al fondo y Bolívar como volante central, tal cual ocurrió en el debut ante Defensa y Justicia.

LA DELEGACION COMPLETA:

ARQUEROS: Yair Bonnín y Alexis Martín Arias. DEFENSORES: Omar Alderete, Oliver Benítez, Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Lucas Licht y Facundo Oreja. VOLANTES: Brahian Alemán, Agustín Bolívar, Nicolás Colazo, Lorenzo Faravelli y Fabián Rinaudo, Matías Noble. DELANTEROS: Nicolás Dibble, Nicolás Ibáñez, Nicolás Mazzola, Franco Niell y Eric Ramírez.

La enfermaría de Olimpo tiene 2 nuevos lesionados, Tellechea y Nasuti (ambos por contracturas en sus abductores derechos), uno antiguo: Rodrigo Caballucci que se recupera de su operación, y unos cuantos retornados que jugarán en la Reserva para agarrar ritmo. ▬David Vega: 10 meses sin jugar ▬ Matías Mayer (desgarro) y ▬Ramón Lentini (esguince de tobillo).

Nicolás Herranz: "Gimnasia es un equipo muy ofensivo, que trata de jugar, que va a venir a atacar, hay que contrarrestarlo y atacarlo nosotros también" Mario Sciacqua no quedó nada conforme con el rendimiento en Rosario, los cambios buscan reemplazar lesionados y reestructurar aquellos conceptos no ejecutados la fecha anterior. Olimpo recibirá a Gimnasia con cuatro cambios respecto del equipo que perdió el fin de semana pasado ante Newell’s. El juvenil Nicolás Herranz ingresará en la defensa por Cristian Nasuti (lesionado) y Pedro Silva Torrejón entrará por Cristian Villanueva. Mientras que en la mitad de la cancha, el venezolano Michael Covea irá por Emiliano Tellechea (también por lesión) y Fornari por Depetris, buscando desequilibrio y conexión con los delanteros Franco Troyansky y Luis Vila. En el banco estarán Sebastián Anchoverri, Villanueva, Ferreyra (primera vez en el banco), Jonatan Blanco, Depetris, Gaona Lugo y Áxel Rodríguez.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 22 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO GIMNASIA(LP) EMPATES 4 11 7 20 32 Goles

El último encuentro entre ellos fue en Bahía Blanca en noviembre del año pasado con un empate sin goles. Los máximos goleadores fueron Ezequiel Maggiolo (3) por Olimpo y Gonzalo Vargas (4) por el Lobo.

En un partido que no define nada, salvo que si hay un perdedor, tendrá una semana, muuuuy larga, y mala, donde las palabras intentarán mitigar los sentimientos, y si hay un ganador, tomará un impulso positivo importante, una bocanada de aire fresco triunfal, alejado del enviciado suburbio del fondo de la tabla .

Ficha del partido:

Fecha 4ª Domingo 24/09/2017

Horario: 14:05 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Sergio Viola

Asistente 2: Mariano Ruas

4to árbitro: Darío Rojas Martínez

Emisión: Fox Sports

Formaciones: