Resumen: Talleres de Córdoba vs Patronato en vivo online por la Superliga Argentina (1-0)

Una vez finalizado este partido en el Estadio Mario Alberto Kempes, damos por terminada esta transmisión en vivo y en directo online entre Talleres de Córdoba vs Patronato en vivo por VAVEL.com. Quedate en nuestra página para observar todo el análisis y lo que dejó este partido. Hasta la próxima!

Gran partido del local que generó muchas ocasiones de gol, tanto por afuera como por las bandas, y dominó el partido. Patronato no encontró el juego, generó una sola situación y aguantó en defensa hasta donde pudo.

Final del Partido, en el Estadio Kempes Talleres le ganó a Patronato por 1 a 0, el gol lo marcó Arias a los 30 minutos del segundo tiempo.

48ST Quiroga que le gana a Gandolfi, pero Rapallini dice que hay infracción.

45ST Se van a jugar cuatro minutos más.

44ST Meten de taco para Palacios, entra al área, no puede rematar. Quiere jugar con Arias que se mete, tapan con lo justo.

43ST Falta de Vera, es amonestado.

42ST Se viene el Patrón, centro, Quiroga la peina pero termina en las manos de Herrera.

41ST Reynoso que avanza por izquierda, mete para Arias. El uruguayo no llega.

37ST Amonestado Arciero por protestar. Cambio en Talleres: entra G. Ramírez, sale Rojas.

35ST Falta de Arias en la mitad de la cancha, es amonestado. Cambio en Patronato: entra Quiroga, sale Guzmán.

35ST Godoy se metió al área, toca para Arias, que le da de taco y la encontró Bértoli.

33ST Pase filtrado de Garrido para Ribas, remata pero lo evita Gandolfi que no da mas.

30ST Se viene Talleres, tocan para Palacios. Buena pared con Ortiz, que mete al medio para Arias. Goooooll de Talleres. Gran pared entre Palacios y Ortiz para romper la defensa de Patronato que venía aguantando, Ortiz tocó al medio y Arias la empuja en el área chica. Gana Talleres 1 a 0.

28ST Gandolfi en el piso, recibió un codazo en la boca.

26ST Amonestado Garrido, en Patronato, por un agarrón.

25ST Cambio en Talleres: entra Ortiz, sale Ramírez.

24ST La pelota le queda a Palacios, media vuelta, le pega al arco. Se va cerca del palo derecho.

23ST Palacios, le pasa Godoy, toca para él. Desborda el latera, tira el centro y no hay nadie para empujarla.

20ST Guiñazú, mete un caño a Lemos, Reynoso toca con Arias, Palacios, mete el centro desde la derecha. Se pasan Arias y después Rojas.

19ST Cambio en Talleres: entra Arias, sale Torres.

18ST Vuelve el hombre de Patronato sin problemas.

17ST Marchioni queda dolorido, fue a trabar una pelota con Olaza.

15ST González que engancha de derecha hacía adentro, toca atrás para el remate, tapa Komar. Insiste el Rojinegro, le pega Garrido, controla Herrera.

14ST Expulsado Kudelka por las protestas.

12ST Se escapó por el sector derecho Godoy, se va hasta el fondo. Quiere meter el centro, le salió un remate al arco que se va cerca.

11ST Tiro libre para la T desde el sector izquierdo. El envío al área, anticipa Ramírez y se va cerca.

8ST Falta de Lemos, recibe la amarilla. Tiro libre para Talleres. Centro de Olaza, Gandolfi convierte pero en fuera de juego.

4ST Se viene el conjunto cordobés por la izquierda, conduce Rojas. Toca para Olaza, mete el centro, se pasa Bértoli y saca de cabeza Sosa.

2ST Gandolfi rechaza, es impactado por Garrido. Queda dolorido el defensor de Talleres.

La orden de Rapallini, se juega el segundo tiempo entre Talleres y Patronato.

Cambio en Patronato: entra González, sale Balboa.

Ya están los equipos para el segundo tiempo.

La primera parte fue muy favorable a Talleres, sólo le faltó el gol, pero tuvo el dominio del partido y varias ocasiones de gol, en su mayoría por la izquierda donde más ganó. Patronato solamente tuvo el remate de Marchioni, el visitante no logra llegar hacía sus delanteros.

Final de los primeros 45 minutos en Córdoba, en el Estadio Kempes, Talleres y Patronato igualan 0 a 0.

46PT Palacios remata de afuera del área, Bértoli la toma sin problemas.

45PT Se va a jugar un minuto más.

44PT Toca Palacios para Torres, la aguanta de espaldas ante Bértoli, la pica y salva en la línea Vera. No pasa el peligro, centro, la bajó Torres, le pega Rojas. Se va arriba.

42PT Gran jugada de Reynoso, que tira un caño. Le pegó al arco, se va afuera.

39PT Buena pelota para Palacios que se va, cae en el área. Lo tomaban del brazo, era penal que no vio Rapallini. Kudelka que protesta en el banco.

38PT Ramírez le gana a Sosa, le pega al arco, tapó Bértoli, le queda Rojas que le pega y se desvía. Tiro de esquina para la T, centro de palacios, Komar de cabeza. Se fue cerca.

35PT Pase filtrado para Palacios, la juega de taco para atrás, remata Rojas y lo tapan. Palacios nuevamente la mete al área, y vuelven a tapar.

33PT Buena pelota de Ramírez para que vaya Rojas. Remata al arco, pero se encuentra con Bértoli. Talleres está ganando mucho por el sector izquierdo. Patronato no encuentra como llegar a los delanteros.

31PT Se viene la contra de Patronato. Centro para Ribas que cae, Herrera la manda al lateral.

30PT Guiñazú que la filtra para Rojas, llega Arciero a cortar. Tiro de esquina para Talleres, la jugaron corto con Olaza que la mete al área, pero nadie puede conectarla.

27PT Falta de Godoy sobre Garrido. Tira el centro Garrido, Reynoso saca de cabeza.

25PT Ataca la T nuevamente, centro desde la izquierda y no llega Komar.

24PT Lateral para el conjunto cordobés. Reynoso por la derecha, se mete hasta el fondo, mete el centro y se pasan todos. Queda viva, le pegan de afuera y es tiro de esquina. Viene el centro, despejan.

23PT Falta sobre Rojas, tiro libre para Talleres. Centro de Olaza que devuelve Vera.

21PT Falta de Godoy sobre Garrido, tiro libre para el Patrón. Centro de garrido, pero se va lejos.

18PT El centro que va al área, la despejan de cabeza. Le queda a Reynoso afuera del área, se acomodó, saca el remate de zurda y se va cerca del palo derecho de Bértoli. Está mejor Talleres en el partido.

17PT Arciero que comete un error y le regala un tiro de esquina al conjunto local.

16PT Olaza manda el centro, pero sacan de cabeza.

15PT Traba Ramírez en el sector izquierdo, le gana a Lemos. El defensor le comete falta y es tiro libre para la T. Piden la amarilla para el hombre del Santo.

13PT Amonestado Guiñazú por una falta en la mitad de la cancha.

7PT Cambio en Patronato: entra Garrido, sale Cáceres lesionado.

6PT Cáceres lesionado. Va a entrar Garrido.

5PT Reynoso que saca el remate, tapa Bértoli. No pueden sacarla del área, tocan hacía atrás, otro remate y nuevamente Bértoli salva a Patronato.

4PT Marchioni arranca desde la mitad de la cancha, se acomoda, zurdazo al arco, y Herrera que la manda al tiro de esquina. Centro que terminan despejando.

2PT Buena pared entre Torres y Rojas en el sector izquierdo, cortan y se va al lateral. Nuevamente lateral para Talleres, limpia Guiñazú para Reynoso, con lo justo llega Marchioni.

Va a mover Patronato. Da la orden Rapallini, ya juegan Talleres y Patronato.

Ya esta el local, ya sale Talleres al campo de juego.

Sale Patronato a la cancha.

Patronato: Costa, Andrade, González, Urribarri, Garrido, Quiroga, Carrasco.

Talleres: Caranta, Quintana, G. Ramírez, C. Ramírez, Ortiz, Arias, Menéndez.

Suplentes Talleres de Córdoba vs Patronato en vivo.

Patronato: Bértoli; Arciero, Vera, Sosa, Márquez; Marchioni, Lemos, Guzmán, Cáceres; Ribas, Balboa.

Talleres: Herrera; Godoy, Komar, Gandolfi, Olaza; Guiñazú, Ramírez, Reynoso; Palacios, Rojas, Torres.

Equipos confirmados Talleres de Córdoba vs Patronato en vivo.

El Santo hoy tendrá en el banco de suplentes a Matías Garrido, quien no juega hace casi 10 meses. Su último encuentro fue el 17 de diciembre de 2016, en la derrota como visitante por 3 a 0 ante Atlético Rafaela, luego sufrió una lesión en la zona cervical.

Mientras el Patrón tendrá cuatro ex Talleres, Renzo Vera, Rodrigo Arciero, Luca Sosa y Federico Costa.

La T cuenta con un ex Patronato, Carlos Quintana.

En tanto a Patronato lo dirigió en 11 encuentros, de los cuales ganó 5, empató 2 y perdió 4.

Fernando Rapallini dirigió en 2 ocasiones a Talleres, ambos partidos terminaron en empate.

Patronato ya se encuentra en el estadio.

Así se encuentra el Kempes antes del encuentro.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Talleres vs Patronato por la 5º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 11:05!

Talleres vs Patronato en vivo online

Talleres: Guido Herrera; Leo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Emanuel Reynoso, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Sebastián Palacios, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Darío Kudelka.

Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez; Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Marchioni o Garrido y Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. . DT: Juan Pablo Pumpido.

El equipo visitante viene de encadenar una racha positiva de tres partidos ganados y quiere sumar su cuarta victoria al hilo y así poder darle pelea a los grandes en la punta del torneo y también escaparle al fantasma del promedio.

Talleres que viene de ganar su último encuentro quiere hacerse fuerte de local y sumar todos los puntos posibles para así poder pelear la SuperLiga.

En cuanto a la tabla de promedios ambos equipos se encuentran respirando tranquilos por ahora. Patronato se ubica en la 18va posición mientras que Talleres lo hace en el 11vo lugar, pero una racha de malos resultados podría hacer que ambos empiecen a mirar de reojo la calculadora.

En la tabla de posiciones los dos equipos se encuentran en zona de Copa Sudamericana y lucharán por clasificarse a una competición internacional, Patronato lo haría por primera vez en toda su historia.

El árbitro será Fernando Rapallini de 39 años de edad.

Sebastián Palacios, jugador de Talleres, opinó sobre el próximo partido: "Creo que va a ser un partido duro y parejo, porque ellos vienen jugando bien y arrancaron bárbaro el torneo. Tendremos que atacar mucho y rendir más que el ciento por ciento".

El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Dicha cancha es la más grande de la provincia y tiene una capacidad máxima de 57.000 espectadores.

El hombre clave de la visita será Adrian Balboa que es el goleador del torneo con dos tantos convertidos.

Sebastian Palacios es el hombre a tener en cuenta para Talleres siendo su goleador y marcando dos tantos en el torneo.

El último partido disputado por Patronato en condición de visitante fue una victoria 3-0 contra Tigre en Victoria.

Juan Pablo Pumpido, técnico de Patronato, manifestó: "No firmo el empate, pero no es malo sumar para nosotros que tenemos una lucha aparte con el descenso".

Talleres empató su último partido de local contra Vélez.

Frank Kudelka, entrenador de Talleres, declaró sobre el partido vs Belgrano: “He ido a varios partidos a la cancha de Belgrano, pero no como DT de Talleres. Me gustar ir al Gigante, vamos a estar bien solitos y nos vamos a hacer fuertes”.

Ambos equipos jugaron solo un partido en Primera División y fue victoria para La T que gano el encuentro por la mínima 1-0.