Los lesionados

Martín Rivero se recupera de su desgarro en el isquiotibial. Foto: CAP.

Patronato aprovecha la pausa del campeonato, por la fecha FIFA, para poder recuperar a algunos de sus jugadores que forman parte de la enfermería, con distintas lesiones y molestias. Esta semana estuvieron trabajando aparte, diferenciados y algunos a la par de sus compañeros.

Martín Rivero, una de las bajas más sensibles que tuvo el conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido, sufrió un desgarro en el isquiotibial en el encuentro ante Atlético Tucumán, lo que lo dejó afuera en la fecha siguiente frente a Talleres. Este martes, el volante mostró una evolución de su lesión, realizando actividades físicas, de coordinación y pasadas de intermitencia. El miércoles, en el entrenamiento matutino, trabajó de manera diferenciada, luego realizó trabajos de intermitencia alrededor de la cancha y terminó con sesiones de kinesiología. Por la tarde trotó y realizó las mismas actividades. Hoy hizo la entrada en calor con el plantel y después realizó nuevamente tareas de intermitencia. Llegaría para la próxima fecha, ante Boca.

El paraguayo Blas Cáceres, que a los siete minutos de la primera etapa salió con una molestia en el isquiotibial ante Talleres, no se entrenó el martes junto al plantel. El ex Vélez Sarfield llegó temprano a la Capillita para realizarse una ecografía en la zona de la molestia, la cual resultó negativa, y no sufrió un desgarro como el jugador pensaba. Este jueves junto con Abel Peralta y Bruno Duarte, caminaron alrededor del campo de juego, con el kinesiólogo Nicolás Erbes. No sería baja para el siguiente partido.

Otros lesionados son: Marcelo Guzmán, el volante que se recupera de su molestia en el aductor, trabajó este martes, la parte de gimnasio a la par, pero luego, se movió de manera diferenciada. Por molestias en el aductor, trabajó aparte, con tareas de intermitencia y sesiones de kinesiología. El día miércoles y hoy realizó las mismas actividades que Martín Rivero. Abel Peralta y Bruno Duarte trabajaron de manera diferenciada en la práctica del martes, caminando alrededor del campo de juego, mientras que Tomas Spinelli realizó la misma actividad, pero en otro momento y con otra intensidad, pero ayer realizó trote, intermitencia y kinesiología.

Marcos Minetti, Santiago López e Iván Furios, quien no pudo terminar el entrenamiento por descompostura, trabajaron a la par de sus compañeros. El miércoles se vio una evolución en Furios, que esta semana sumó sus primeros minutos de trote, trabajó pasadas de intermitencia, con una buena intensidad y cerca del final, se sumó Marcos Minetti.

El mismo día, por la tarde, Marcos Minetti y Tomás Spinelli trabajaron junto a Martín Rivero y Marcelo Guzmán. Hoy Iván Furios y Marcos Minetti trabajaron a la par de sus compañeros, el central fue parte de tareas tácticas, también ejecutó centros y pelotazos. Mientras que el mediocampista no se exigió mucho, trabajó pases en profundidad. Tomás Spinelli y Brian Negro hicieron el mismo trabajo que Rivero y Guzmán.