De La Cruz: "Es un grupo muy unido que puede obtener grandes logros"

De La Cruz en rueda de prensa. Foto: Vavel.

En el mediodía de hoy en el predio River Camp, ubicado en Ezeiza, Nicolás De La Cruz brindó una rueda de prensa luego del entrenamiento. En esta empezó analizando lo que fue la derrota ante Boca: "No fue positivo, porque no ganamos. Los Superclásicos, sean amistosos o no, siempre hay que llevarse la victoria. El equipo puede dar un poco más", aseguró.

En cuanto a cómo se siente en el plantel siendo nuevo, el uruguayo contó: "Me voy adaptando bien a River. El día a día es muy unido en el grupo y vamos a conseguir cosas importantes si lo pretendemos".

Posteriormente fue autocrítico con el rendimiento que tuvo el pasado domingo ante el Xeneize: "Puedo dar un poquito más, pero me sentí cómodo y a medida que corran los partidos me iré sintiendo mejor y cumplir con lo que me pide Gallardo". En cuanto a lo que le exige el Muñeco, agregó: "Me pide que tenga más movilidad a las espaldas de los mediocampistas rivales. Tengo que iniciar mi juego para conectar con los delanteros".

"(Gallardo) me pide que tenga más movilidad a las espaldas de ls medicampistas rivales"

También dijo que arrancó su carrera jugando como extremo ofensivo por derecha, y luego pasó a desempeñarse como mediapunta, posición en la cuál mostró su mejor versión, aquella que hizo que el Millonario se fije en el para comprarlo. En referencia a su llegada a River, De La Cruz expresó: "Lo tomé de primera opción por un tema familiar y rechazé Europa por ese motivo. Cuando se cerró la lista de la Libertadores dudé en venir, pero finalmente decidí confiar en este plantel, que van a llegar a semifinales y me incline por River".

Después habló sobre la comparación y relación con su hermano, Carlos Sánchez, ex-jugador de la Banda: "Lo llevo tranquilo. Con mi hermano me llevo bien. Yo vengo a River por ser yo y no por ser el hermano de él, lo tomo tranquilo. Hay gente que le incomoda si le pasa algo así, pero yo estoy tranquilo porque se de mis condiciones futbolísticas", avisó.

Por último elogió a Marcelo Gallardo: "Es un entrenador al que le gusta jugar, atacar al arco rival y eso a cualquier volante ofensivo le viene muy bien. Es algo muy positivo que piense el juego de esa manera", cerró.