Gallardo: ''Hicimos un partido perfecto''

Gallardo y un resultado heroico, que agranda su gesta al frente del Millonario (Foto: Getty)

River logró una verdadera hazaña tras vencer por 8-0 a Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental, en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. En el cotejo de ida jugado en Cochabamba, Bolivia, el Millonario había caído por 0-3.

El técnico, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa y aseguró que su equipo jugó un partido grandioso: "Hicimos un partido perfecto. Mañana seguramente digan que fue un rival débil para nosotros, pero nosotros lo hicimos débil. Hoy fue una fiesta del fútbol, más allá del resultado o de la clasificación. Yo creo que hoy se vio un gran equipo de fútbol, con muchísimos condimentos adversos".

"Va a ser uno de los partidos más recordados, esta noche no levantamos ninguna Copa. Hoy no había un trofeo de por medio, sí una posibilidad de volver a jugar una semifinal de Copa Libertadores. Pero sí va a quedar en la memoria de todos porque realmente venían a presenciar algo que se había llamado de muchas maneras: hazaña, milagro... Un montón de adjetivos que en definitiva terminó siendo un equipo que mostró muchísima autoridad y personalidad", agregó el Muñeco.

Gallardo: ''Estaba ante un desafío enorme''

Por otra parte, aclaró cuál fue el mensaje que le dejó a sus dirigidos para encarar este trascendental partido: "Había algo que sentía y que se los transmití. Que a partir de ahí era bajar un mensaje, no solamente positivo, sino un mensaje sentido. De que teníamos que creer, que íbamos a tener una oportunidad muy importante y que iba a depender de nosotros. Creía que estaba ante un desafío enorme para mí, el más importante porque uno se hace fuerte a través de la derrota".

Más tarde, Gallardo dejó en claro las palabras a sus jugadores para encarar la segunda etapa, en donde River aseguró el resultado para sellar el pase a semifinales, donde enfrentará a Lanús: "Que no podíamos sacar el pie del acelerador, porque un gol los ponía a ellos en carrera y no podíamos darles esa chance. Lo que teníamos que hacer era elegir bien las posibilidades, ser lúcidos. Ellos iban a tener que salir y nosotros íbamos a tener los espacios".

Para cerrar, se deshizo en elogios para Ignacio Scocco, autor de cinco de los ocho goles de la victoria del conjunto Riverplatense: "No tengo muchas palabras porque ha demostrado la jerarquía que tiene, lo que nos impidió a nosotros no venirnos con las manos vacías de Bolivia. Y que él se haya hecho cargo de las situaciones desperdiciadas, habla de la categoría del jugador, de no caerse y sí mostrar esa personalidad en un partido tan importante. Estuvo presente en el momento que tenía que estar. No me quiero detener en el funcionamiento individual. Marqué lo de Nacho Scocco porque hacer cinco goles en un partido de Copa de cuartos de final no es normal. Pero a nivel de funcionamiento creo que desde lo colectivo fue perfecto".