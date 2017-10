Pérez: "Estamos acostumbrados a ganar”

Google Plus

Pérez tuvo la última jugada. (Foto: Ole)

Enzo Pérez habló tras finalizar el partido en el que River igualó 1 a 1 ante Tigre en Victoria por la quinta fecha de la Superliga.

El mediocampista de 31 años, expresó sus sensaciones tras otro empate del Millonario, Ante Argentinos Juniors y Tigre: “Duelen estos partidos, porque estamos acostumbrados a ganar. Hoy no se nos dio de vuelta, pero lo importante es que buscamos la victoria durante los 90 minutos, aunque no tuvimos la simpleza en el juego que nos caracteriza. Tigre se cerró bien atrás, quisimos buscar el triunfo, pero no se dio”.

El mendocino opinó sobre el juego que relizó el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi durante el encuentro en Victoria, y reconoció que el equipo de Gallardo deberá reencontrarse con el buen juego: “Perdimos pases con mucha facilidad, nos faltó un poco de creatividad en ataque. Ellos dejaban espacios para jugar. Tenemos que corregir esos pequeños errores que tenemos para el futuro. Hay que seguir mejorando porque queda mucho campeonato”.

Además, Pérez habló sobre la última jugada que tuvo, cuando pudo haber convertido el gol que hubiese sido la victoria para River por 2 a 1: “Lamentablemente no llegué a empujar la pelota en esa jugada, pensé que la cortaba el defensor. Con la cancha mojada, el pase fue muy rápido, quería tirarme pero no la pude puntear. Desafortunadamente volvimos a perder dos puntos, pero lo importante es que sumamos. Ahora tenemos que seguir mejorando, porque quedan muchas fechas en el campeonato”, sentenció.

Para cerrar, cuando le consultaron su convocatoria a la Selección Argentina para jugar las dos fechas, ante Perú y Ecuador, de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia de 2018 dijo: "Estoy muy caliente por el partido, después veré lo del llamado a la Selección”.