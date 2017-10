Lux: "Atajar el penal me dió mucha confianza"

Google Plus

Poroto Lux en rueda de prensa. Foto: Vavel.

El empate 1-1 de River Plate ante Tigre, por la Superliga Argentina, no dejó para nada satisfecho al equipo. En ese sentido, Germán Lux se expresó en una rueda de prensa brindada este mediodía en Ezeiza: "Nos fuimos con una sensación similar a la de Argentinos Juniors, ya que fuimos superiores en la tenencia de la pelota, pero nos faltó profundidad para ganar el partido. Tenemos que seguir mejorando", manifestó.

Luego se mostró contento por el penal que le contuvo a Denis Stracqualursi: "Es algo lindo que da confianza. En ese momento íbamos ganando, pero el objetivo importante es siempre el de ganar y el del resultado final", remarcó, y agregó: "El analista nos ayuda y nos trae información siempre de los rivales. En el caso de los arqueros, nos muestra como patean los penales, y Stracqualursi ejecutó sus últimos penales al medio y después está en cada uno, en como tirarse y demás. Estas cosas en el fútbol ayudan y estoy agradecido del trabajo que hacemos en conjunto y necesitás tener información siempre del rival".

Posteriormente, Poroto Lux dejó en claro que el equipo debe encontrar una regularidad en el juego, y se refirió al próximo partido ante Defensa y Justicia, por los Octavos de Final de la Copa Argentina. Aseguró que no está preocupado por la falta de algunos futbolistas para ese cotejo: "Tenemos un buen plantel. Estamos contentos por los chicos que van a la Selección. Plantel tenemos de sobra para afrontar el partido", afirmó.

"Uno tiene que saber cosas del rival. Agradezco el trabajo que hacemos en conjunto con el analista"

También, Lux contó cómo se va sintiendo personalmente desde que está en River: "Lo que hago es entrenarme, con compromiso, humildad y sacrificio va a estar siempre. Es normal que uno vaya de menos a más porque es así, uno se va acostumbrando a los compañeros, al fútbol argentino, hay varios matíces que quizás desde afuera no se ven, pero que uno le llega. Esa es la cuestión de ir progresando y creciendo y ahora me toca jugar y me pone contento eso. Soy autoexigente, quiero seguir mejorando, porque tengo margen para atajar mejor", confesó.

Por último se refirió al trascendental choque que tendrá la Selección Argentina ante Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018: "Es un partido muy importante para todos. Debemos estar juntos, apoyar al cuerpo técnico y a los jugadores. Esperemos que salga un buen partido y Argentina se clasifique a un Mundial", cerró.