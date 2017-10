Muchas bajas para seguir en la Copa Argentina

Saracchi será titular ante el Halcón (Foto: Infobae).

El Millonario se sacó una gran mochila de encima en diciembre del año pasado, cuando le ganó 4-3 a Rosario Central en Córdoba y conquistó por primera vez la Copa Argentina, que además le dio el pasaje a la Copa Libertadores 2017, de la cual es semifinalista. Este año, ya con boleto asegurado a la edición libertadora 2018, la Copa Argentina dejó de ser prioridad, aunque La Banda quiere seguir sumando títulos y prestigio, en un certamen donde los otros cuatro grandes ya quedaron eliminados.

De cara al compromiso de este sábado desde las 19 hs por los octavos de final del torneo ante Defensa y Justicia, en Formosa, Marcelo Gallardo deberá realizar variantes obligadas por diversos motivos. Este fin de semana se completarán las Eliminatorias sudamericanas para determinar qué selecciones clasificarán al Mundial de Rusia 2018, y tres jugadores fueron afectados: Enzo Pérez y Milton Casco para la Argentina, y Jorge Moreira para Paraguay. Asimismo, el domingo pasado contra Tigre se lesionó Ignacio Fernández (una distensión; llegaría para las semis ante Lanús). Por último, Gonzalo Martínez deberá purgar una fecha de suspensión dado que recibió la roja en la llave pasada contra Instituto.

Con este panorama, el Muñeco apostará por darle rodaje a los jugadores suplentes. Sin los dos laterales disponibles, hay dos opciones: regresar a la línea de tres o hacer puesto por puesto, con Gonzalo Montiel de 4 y Marcelo Saracchi de 3. En el medio, las cosas no están del todo claras: es fija la vuelta de Ariel Rojas a la titularidad en lugar de Pérez, y por Nacho Fernández puede ir Iván Rossi para jugar de doble cinco con Ponzio y el Chino volcado a la izquierda. ¿Y por Pity? El 10 juega todos los partidos y no tiene un reemplazo natural. Así que es factible que Carlos Auzqui baje al medio y que en la delantera Rafael Santos Borré acompañe a Ignacio Scocco, o bien apostar por Nicolás De La Cruz. El DT no dispone de muchas más opciones y de los juveniles, tan solo Exequiel Palacios puede llegar a tener una chance de ser titular, mientras que Tomás Andrade fue perdiendo bastante protagonismo.

La meta principal es Lanús y volver a conquistar América. No obstante, durante octubre, River deberá repuntar en la Superliga (sigue invicto pero quedó a cuatro puntos de la cima) y mantenerse en carrera en la Copa Argentina, ya que está a 90 minutos de meterse entre los ocho mejores. Primero, hay que superar a Defensa con un once alternativo.