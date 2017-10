Gallardo: ''Es lindo estar compitiendo en todos los frentes''

Google Plus

El Muñeco contento con el rendimiento del Millonario (Foto: Marcelo Carroll)

River sacó a relucir su jerarquía y contundencia para vencer por 3-0 a Defensa y Justicia en el Estadio Antonio Romero de la ciudad de Formosa, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Los goles del encuentro fueron anotados por Ignacio Scocco en dos oportunidades (uno de penal) y Exequiel Palacios, que convirtió su primer gol en Primera División. En la próxima instancia, enfrentará al ganador del duelo entre Belgrano de Córdoba y Atlanta, que jugarán el próximo lunes en Santa Fe.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con los medios y se mostró orgulloso de que su equipo este con vida en la tres competencias que disputa actualmente: "Es lindo estar compitiendo en todos los frentes. Es bueno que suceda eso, más allá de que el calendario se nos aprieta cada vez más. Los objetivos son claros, eso nos genera orgullo porque somos el último campeón de esta Copa. Mientras podamos, tengamos energías y no se nos caigan jugadores, vamos a ver hasta dónde nos sostenemos".

''Es bueno que los jugadores que no juegan esten preparados para esta chance''

Por otra parte, aseguró que es importante que los jugadores que disputaron el cotejo y no son habitualmente titulares, hayan aprovechado esta chance: "Es bueno que los jugadores que no juegan con continuidad estén preparados para esta chance, para que el equipo funcione. Eso me pone muy bien porque quiere decir que estamos por el buen camino".

"Más allá de las bajas que teníamos, de algunos jugadores importantes que faltaron, lo bueno es que el equipo siga manteniendo cierto nivel de competitividad que hace que podamos obtener un buen resultado y poder seguir avanzando en esta Copa, que nos tiene como protagonistas", aclaró el Muñeco sobre la ausencia de algunos de sus titulares.

También, tuvo tiempo para llevar calma sobre la situación del uruguayo Nicolás De La Cruz, que fue reemplazado al final de la primera mitad debido a una molestia física en el gemelo: "Fue un golpe fuerte y se le acalambró un poquito el gemelo. Por precaución preferimos sacarlo. El mal estado de la cancha hacía que no se pudiera jugar mucho, el primer tiempo fue más duro en lo físico".

Para finalizar, felicitó al juvenil Palacios, autor del tercer tanto del partido frente al Halcón de Varela: "Son chicos que vienen creciendo con nosotros, son jóvenes todavía. Palacios es un chico con muy buenas condiciones y es normal que se emocione. Esto le va a dar confianza para seguir trabajando. Con el correr del tiempo creo que va a ser un jugador importante".