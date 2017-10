Menotti: "Fueron un espanto"

Menotti se lo mostró molesto. Foto: Web

El ex entrenador de la celeste y blanca sentenció sobre el último cotejo por eliminatorias: "Fue un espanto. Yo jugué dos partidos contra Venezuela: en Caracas 7 a 0 y en Rosario 11 a 0. Fueron 18 goles en dos partidos. Ahora tengo que ver que nos cuesta ganarle a esta selección, evidentemente algo en nosotros no anda bien",.



El ex DT campeón del mundo de 1978, se demostró molesto luego del empate con sabor a nada ante Venezuela. Además aseguró que "no entendí a qué juegan", debido al planteo que realizó Jorge Sampaoli. No se guardó nada el Flaco y largo todo en contra del cuerpo técnico actual del elenco nacional. En cuanto a su concepto e ideología sobre el fútbol, Menotti dijo: "El fútbol es como el tango, no se puede andar corriendo todo el tiempo. El fútbol tiene pausa, tiene aceleración, tiene ritmos, tiene cambios. La Argentina juega desde el vértigo, y eso es el peor enemigo de un futbolista. Cada vez que agarra la pelota sale corriendo para adelante"; la crítica estaba a la orden del día luego un nefasto encuentro frente a la Vinotinto y un empate en condición de local.

Además, dio a entender que Sampaoli no está a la altura: "Es muy difícil. Los tiempos se los devora. La falta de experiencia…no es lo mismo dirigir al Sevilla que a la Argentina. Sobre todo si tenes a Messi y a todos esos jugadores que juegan en equipos muy importantes", el adiestrador actual llega a suceder en el banco de suplentes a Edgardo Bauza-hoy se lo encuentra dirigido a los Emiratos Arabes Unidos,sin chances de mundial.

Con respecto a Lionel Messi, el rosarino murmuró: "Ponen drones, dan charlas, ponen catorce tipos para laburar, y cuando agarra la pelota Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede gambetear a todos". César Luis Menotti se demostró indignado y no es para menos: hoy en día el presente de la Selección es malo.