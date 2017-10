Panorama oscuro para Sampaoli: Gago, sufrió una grave lesión

Google Plus

Biglia, Mercado y Romero consuelan a Pintita (Foto: Infobae).

En la nefasta noche del día jueves Argentina dejó pasar una gran chance para entrar en puestos de clasificación directa y hoy por hoy no entraría en los países acceder a Rusia 2018. Fue un baldazo de agua fría para Jorge Sampaoli el empate porque tiene la obligación de ir a ganar a Quito, para por lo menos asegurarse el repechaje donde aguarda Nueva Zelanda instalado en esta instancia y tiene la posiblidad de entrar directo, en caso de que Chile perdiera su partido frente a Brasil en el cierre de las eliminatorias para ambos.

Una vez finalizado el cotejo contra Perú en La Bombonera, un jugador de casa fue ovacionado por todos los presentes, a los 14 minutos del complemento, ingresaba al campo de juego Fernando Gago en reemplazo de Éver Banega, quien volvía a la albicelete luego de un tiempo de ausencia. Gago llevaba solamente nueve minutos en el terreno, cuando intentó asociarse con Lionel Messi, pasó lo peor de la noche otra complicada lesión para el hombre de Boca.

Eso le produjo un síntoma fuerte a Sampaoli y posteriormente cuando el encuentro había finalizado se confirmó la lesión y lo que él mismo le comentó en el terreno a Messi en sus labios se leyó claro "me rompí los cruzados", fue la frase utilizado del emblema Xeineze. Afuera del campo de juego en un dialogó con el doctor nacional le dijo: "vendame rápido Dani, dale", no quería salir en su retorno a la albiceleste pero no pudo aguantar demasiado.

En su lugar ingresó Enzo Pérez, pero la preocupación de la noche era su certificado oficial y el cuerpo médico de la celeste y blanca confirmó, la molestia física del mediocampista, se trata de la rotura de ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, será internado en la próxima semana.

El ex hombre del Real Madrid,entre otros, ya había sufrido dos lesiones graves y estuvo cerca de dejar el fútbol. En septiembre del año 2015, en un clásico nada menos ante River llevaba 24 segundos de haber comenzado el juego y en una jugada desafortunada, sufrió la rotura del tendón de aquiles y estuvo cuatro meses parados.

Otra vez ante el mismo adversario el 24 de abril del año siguiente, sufrió la misma lesión en la misma pierna para la preocupación de todos y estuvo inactivo seis meses sin tener acción. En los próximos días serán decisivos en cuantos al futuro del jugador de Boca, en las ocasiones anterior había amenazado de dejar la actividad profesional.

Gago era uno de los destacados de Boca. Foto:Web

Y así está el panorama complicado, en las próximas horas el DT nacional decidirá si busca un reemplazo para el centrocampista y será una pérdida sensible para buscar la hazaña en Quito y también lo sufre su conjunto.