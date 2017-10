No mantiene un rendimiento regular

Google Plus

Foto: Prensa Temperley

Si bien el "Gasolero" viene de ganarle 1 a 0 a Arsenal, sigue sin lograr una perfomance adecuada a lo que debe tener para poder respirar de la zona roja en esta Superliga. Hoy no fue la excepción y fue derrotado en su casa ante Estudiantes de La Plata. Los resultados que esperan los dirigidos por Gustavo Álvarez no llegan y esto ya empieza a inquietar. Además pese al resultado negativo de Olimpo, el "Cele" no logra salir de la zona roja.

Temperley formó con: Josué Ayala; Williams Riveros, Gastón Riveros, Adrián Scifo, Gonzalo Escobar; Mathías Villasanti, Leonardo Di Lorenzo, Rodrigo De Ciancio; Ezequiel Montagna, Ramiro Costa y Emiliano Ozuna.

Mientras que la visita, Estudiantes de La Plata, formó con: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Leandro Desábato, Lucas Diarte; Fernando Zuqui, Rodrigo Braña, Israel Damonte; Pablo Luguercio; Gastón Fernández y Mariano Pavone.

El partido empezó con llegadas pincharatas. Antes de los 2 minutos del primer tiempo, una jugada de Ferney Otero terminaba adentro del arco de Josué Ayala y ponia el uno a cero, un minuto después, otra jugada del conjunto de La Plata encabezada por el "Payaso" Luguercio, tambien terminaría adentro del arco de Temperley. Ya llegando al cuarto de hora de juego con un amplio dominio y llegadas al arco rival por parte de los dirigidos por Lucas Bernardi, llegaría de la mano de la "Gata" Fernández el 3 a 0 definitorio.

En el segundo tiempo y con la moral destruida, Temperley buscaría aunque sea un gol. Si bien los cambios de Gustavo Álvarez mejoraron el juego del "Cele" que pudo neutralizar los ataques de los dirigidos por Bernardi, no pudo convertir y provocó lo que es la tercera derrota del "Gasolero" en el torneo.

La figura del partido: Juan Ferney Otero, quien además de marcar un gol, fue muy desequilibrante durante todo el partido.

Los cambios en el partido:

Temperley: Salió Ozuna e ingresó Figueroa, salió Scifo por Arregui y salió De Ciancio en lugar de Sánchez Sotelo.

Estudiantes: Salió Lugüercio e ingresó Rodríguez, salió Otero por Melano y salió Fernández en lugar de Borgnino.

En la 6ta fecha Temperley se medirá en Santa Fe, ante el Colón de Eduardo Domínguez, mientras que Estudiantes recibirá a Banfield.