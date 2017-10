¿Qué espera el hincha de Stracqualursi?

Google Plus

El delantero llegó al Matador en junio de 2010 de la mano del actual director técnico de Tigre, Ricardo Caruso Lombardi. En aquel entonces, el hincha no anhelaba del jugador más que una rendición aceptable para el campeonato de ese momento, ya que recién estaban viviendo la partida del DT de ese entonces, Diego Cagna.

Sucedió lo que nadie esperaba, y se consagró como máximo goleador del Torneo Apertura 2010; marcando 11 tantos en 19 partidos. Denis se unía al club de Victoria para la temporada 2010-2011 en un préstamo por un año con opción de compra. Con una actuación de ensueño tanto para la comisión, hinchas y plantel; consiguió ser el primer jugador de la historia de Tigre en ser el máximo goleador de un campeonato de Primera División.

Luego llegaba el Torneo Clausura 2011 y también continuó la racha goleadora del jugador; convirtiendo 9 tantos en los primeros 10 partidos. Las gargantas de los hinchas del matador siguen recordando aquella fecha número 10 en "La Bombonera" donde logró un "hat-trick" frente a Boca Jrs. ¡siendo, el equipo de Victoria, visitante!. Tras aquella brillante actuación, llegaron diferentes ofertas del exterior, hasta que fue finalmente el Everton quien pudo contratar los servicios del delantero.

Volvió al país en más de una oportunidad, como así también siguió recorriendo otros clubes del exterior; para finalmente y -otra vez- de la mano de Caruso regresar esta temporada a vestir la azul y roja.

En lo que va de la SuperLiga -cinco partidos- "Stracqua" fue titular en todos los encuentros que disputó Tigre, variando su compañía en la delantera; ya que se probó la dupla con Janson, Hongn, y otro histórico del matador, el "Chino" Luna. Pese a los diferentes cambios que se han probado en la delantera, el jugador nacido en Rafaela, sigue sin poder convertir un tanto para su equipo y, encima, en la fecha pasada ante River malogró un penal, atajado por Germán Lux.

No obstante, el DT no logra encontrar el once ideal ya que ha incorporado demasiados jugadores, ha dejado ir otros tantos, y sufre actualmente la baja de Martín Galmarini (rotura de ligamentos y menisco de rodilla derecha), Juan Carlos Blengio (desgarro isquiotibial de la pierna izquierda), Carlos Rodriguez (fractura de pómulo derecho) y Javier Iritier (esguince de rodilla izquierda).

Por el actual presente del club, y por la historia que carga en su espalda el "22" de Victoria, la gente que concurre al José Dellagiovanna solo espera una cosa de él: ¡GOLES!