Top 12:  el líder sigue cayendo y los de abajo subiendo

Fuente: Prensa Oficial URBA

Las sorpresas se siguen dando para algunos clubes, mientras que otros lograron encaminarse hace algunas fechas atrás, otros están dando el batacazo en estos últimos partidos y los de arriba cada vez tienen que demostrar más su objetivo y no ponerse cómodo.

Hace algunas fechas CUBA, el líder, la viene pasando mal ya que no encuentra el juego que tenía y sus contrincantes aprovechan las ventajas que esté equipo les brinda,en está ocasión Regatas se llevó el encuentro por tan sólo tres tantos por encima de los locales y así, los ante últimos de la tabla le dejaron varias cuestiones para acomodar a los de Villa de Mayo (27-30).

Por otro lado, hubieron tres partidos que se destacaron en la fecha por como se logró imponer el buen juego y un tanteador con grandes diferencias entre ambos equipos. Uno de ellos es el de Hindú vs Pucará (41-21) los elefantes no dejaron que los problemas causados por los que vestían de rojo en el primer tiempo afecten su objetivo y por lo tanto el segundo tiempo lo demostraron dando el quiebre a su contrincante para llevarse el encuentro. El otro partido que se destaca en esta decimoquinta fecha es el dado entre SIC y La Plata, el mismo finalizó 66-17 a favor de los de San Isidro, quienes no mostraron en ningún momento alguna fisura que dejara oportunidad a los visitantes de seguir apoyándose en el in goal, de este modo se convierte en un peligro para CUBA ya que los escoltas están decididos a colocarse en el primer lugar.

El tercer encuentro que se destacó es el de Atlético del Rosario recibiendo a Belgrano Athletic con un desarrollo liderado por el conjunto de Virrey del Pino que lograron un marcador en 44-19 a su favor.

También en San Isidro pero en las instalaciones de CASI se iba a dar el choque entre los de “La Academia” contra los de Newman, donde lo que parecía ser un partido parejo los Bordó no lograron romper el marcador a favor de los locales que se quedaron con el encuentro y un marcador finalizado en 25-19.

Por último, a San Luis le medirse con Alumni en un partido parejo en todos los sentido, planteamiento, desarrollo y fallas, por lo que quedó en un 17-17.

La tabla de posiciones sigue del siguiente modo:

CUBA 53

SIC 47

Belgrano Athl. 45

Alumni 43

Pucará 41

Hindú 36

Newman 31

La Plata 28

San Luis 26

CASI 25

Regatas 23

Atl. del Rosario 16